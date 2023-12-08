Каток и хоккейные матчи: краснодарцы стали чаще участвовать в зимних активностях

МегаФон проанализировал обезличенные данные абонентов в одной из самых популярных городских ледовых локаций

Помимо классической подготовки в виде утепления в одежде, замене автомобильных шин и включения отопления, жители региона не отказались и от посещения катков и хоккейных матчей. Известной площадкой, совмещающей в себе минимум 2 вида активностей, ежегодно становится краснодарский ледовый дворец.

После летнего перерыва он открылся для любителей хоккея в средине сентября. Массовое катание стало доступно во второй половине октября, а самым посещаемым месяцем стал ноябрь. На 45% больше абонентов оператора выбрало эту локацию в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Увеличение спроса на трафик зафиксировали в субботу, когда доступно катание на коньках и проходят игры среди команд-любителей Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Наиболее посещаемыми днями в этом сезоне стали 18 ноября и 2 декабря. Любителей спортивных мероприятий заинтересовал матч с участием хоккейной команды «Гвардия» в «Лиге мечты», которая одержала победу со счетом 10:2. В декабре же внимание привлекло состязание крупной команды по хоккею «Регион 23» в «Лиге надежде» и результатом 8:0. Будние дни менее активны, в это время обычно проходят тренировки команд.

С сентября по начало декабря посетители ледового дворца прокачали более 506 ТБ данных. Такого объёма данных хватит для просмотра отечественного фильма «Легенда №17» свыше 650 раз в качестве Full HD.

Куда ехать за снегом на юге РФ: в Лагонаки и Сочи открыли сезон

«Наши абоненты проявляют заинтересованность в зимних активностях наравне с другими регионами, где холода наступают быстрее. Почувствовать лед под ногами в специальной обуви или посетить хоккейный матч, не выезжая из города — казалось бы классика отдыха для людей старшего поколения. Тем не менее мы отмечаем спрос не только среди взрослой аудитории, но и молодежи 25-35 лет. Посетителями же становятся как мужчины, так и женщины. Мы развиваем сеть в регионе, чтобы загрузить музыку, позвонить близким, поделиться контентом в социальных сетях и мессенджерах было возможно в любом месте. Так в этом году инженеры компании модернизировали телеком-оборудование в зоне спортивного кластера Краснодара», — комментирует Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Результаты постоянных улучшений сети отразились в исследовании международной компании Ookla® в третьем квартале 2023 года. В столице края среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель медианной скорости скачивания данных — 23,16 Мбит/с. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах.