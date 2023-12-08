Глава Адыгеи ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Разговор Мурата Кумпилова с жителями региона продолжался более двух часов

Всего до телеэфира и во время программы поступило более 1300 вопросов, в том числе в формате видеообращений. В ходе программы Мурат Кумпилов ответил на 70 из них.

Жителей интересовали вопросы благоустройства, ЖКХ, лекарственного обеспечения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан.

Как рассказал глава региона, многие проблемы граждан удалось решить ещё до программы. Ряд поручений он дал во время прямого эфира и подчеркнул, что власти обработают все поступившие обращения. В качестве примера Мурат Кумпилов напомнил о хуторе Чернышёв, где провели масштабные работы после многочисленных обращений граждан на прошлую прямую линию. Об этом рассказывал и представленный во время программы репортаж.

«Нам важно прямое общение с жителями. Это действенный механизм, который позволяет определить актуальные задачи, выявить наиболее волнующие жителей проблемы, оказывать адресную помощь. Много инициатив удалось реализовать в результате рассмотрения обращений граждан», — отметил глава Адыгеи.

Кумпилов отметил, что считает такой формат действительно эффективным, ведь в результате рассмотрения обращений жителей вырабатываются четкие шаги для достижения главной цели — повышения уровня жизни и благополучия граждан.