От Сочи до Южного Урала: на каких горных курортах чаще всего отдыхали россияне в 2023 году

МегаФон рассказал, какие российские горные курорты абоненты активнее всего посещали в 2023 году

Активнее всего россияне посещали «Красную Поляну», «Шерегеш» и «Роза Хутор». Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

«Красная Поляна» удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильный трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

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«Шерегеш» (Кемеровская область) в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт — «Роза Хутор». В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и ХМАО — Югры.

Мобильный трафик на «Роза Хутор», замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну.

В топ-5 популярных горных курортов также вошли «Домбай» и горнолыжный центр Южного Урала «Банное», где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнего сезона. Так, скорость интернета на курортах «Роза Хутор» и «Красная поляна» сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье Сочи — до 280 Мбит/c.

Новое телеком-оборудование в этом году также установили на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» (Мурманская область), а в популярном у любителей трекинга урочище Джилы-Су — на отметке 3800 метров над уровнем моря. На сегодняшний день это самая высокостоящая базовая станция МегаФона из всех действующих. В Кабардино-Балкарии также впервые появился интернет в Долине нарзанов, где максимальная скорость сети теперь составляет 80 Мбит/c.