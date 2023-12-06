Начинающие российские артисты будут получать донаты за свои треки на «Яндекс.Музыке»

Как сообщили в пресс-службе, сервис выделит 100 млн рублей донатов артистам, у которых недавно вышел релиз. Также с 6 декабря у пользователей, подключивших «Донаты от фанатов», появится кнопка «Поддержать донатом». Так можно перечислить средства музыканту напрямую без комиссии. Тем артистам, которые выпустят релизы с 1 января 2024 года, сама площадка вдвое увеличит перечисленные фанатами суммы через месяц после выхода трека.

«Запуская донаты, мы хотим, чтобы у артистов было больше возможностей воплощать свои задумки, и чтобы в этом им могли помочь и наши слушатели. Донаты — это важно для молодых и пока не очень известных артистов, которым часто не хватает ресурсов и возможностей для создания новой музыки», — рассказала руководитель сервиса Александра Сагалович.



В августе 2023 года донаты получили 177 исполнителей. По состоянию на начало декабря на сервис поступило более 1000 заявок от артистов.



Для подключения «Донаты от фанатов» необходимо верифицировать аккаунт на сервисе BandLink. Подробности можно узнать здесь.