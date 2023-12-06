В Краснодарском крае шестилетнему Дане Протасюку требуется дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?
«Русфонд» собирает средства мальчику с ДЦП из станицы Губской Мостовского района на восстановительное лечение
Даня родился в тяжелом состоянии. Месяц его выхаживали в больнице и выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В полтора года ему диагностировали ДЦП. Родители возят сына на реабилитации, дома делают ЛФК и массаж. Мальчик стал развиваться физически и эмоционально, но ограничения в движениях и нарушения речи у него сохраняются.
В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование:
«Заметные улучшения появились только после того, как мы попали к специалистам медицинского центра в Таганроге. В результате сын стал увереннее ходить, хотя все еще падает, но сам поднимается и идет дальше, собирает пазлы, рассматривает картинки в книжках, слушает сказки, стал активнее и эмоциональнее», — поделилась мама Дани Валентина.
Врачи рекомендуют родителям продолжать восстановительную терапию. Дане поможет специализированное лечение в таганрогском реацентре.
«У Дани ДЦП, спастическая диплегия. Активные и пассивные движения ограничены, мышечный тонус неравномерный, с тенденцией к повышенному в нижних конечностях, нарушена мелкая моторика рук. Ходит самостоятельно спастико-паретической походкой на короткие расстояния, поднимается по лестнице, придерживаясь одной рукой за поручень, не говорит. Цель лечения — улучшить опору на ноги, увеличить двигательную активность и объем движений. Расширить словарный запас хотя бы до пяти простых слов для выработки навыка общения», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Людмила Чёрикова.
Семья живет на небольшую зарплату отца и на пособие мальчика. Средств им хватает только на самое необходимое, а самостоятельно сложно собрать необходимую сумму. На восстановительное лечение требуется 158 620 рублей.
Как помочь Дане?
- отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»;
- через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Протасюка);
- через СПБ;
- через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
- отправить пожертвование по реквизитам:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883 КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дани Протасюка. Без НДС.