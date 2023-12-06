В Краснодарском крае шестилетнему Дане Протасюку требуется дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Даня родился в тяжелом состоянии. Месяц его выхаживали в больнице и выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В полтора года ему диагностировали ДЦП . Родители возят сына на реабилитации, дома делают ЛФК и массаж. Мальчик стал развиваться физически и эмоционально, но ограничения в движениях и нарушения речи у него сохраняются.

«Заметные улучшения появились только после того, как мы попали к специалистам медицинского центра в Таганроге. В результате сын стал увереннее ходить, хотя все еще падает, но сам поднимается и идет дальше, собирает пазлы, рассматривает картинки в книжках, слушает сказки, стал активнее и эмоциональнее», — поделилась мама Дани Валентина.



Врачи рекомендуют родителям продолжать восстановительную терапию. Дане поможет специализированное лечение в таганрогском реацентре.



«У Дани ДЦП, спастическая диплегия . Активные и пассивные движения ограничены, мышечный тонус неравномерный, с тенденцией к повышенному в нижних конечностях, нарушена мелкая моторика рук. Ходит самостоятельно спастико-паретической походкой на короткие расстояния, поднимается по лестнице, придерживаясь одной рукой за поручень, не говорит. Цель лечения — улучшить опору на ноги, увеличить двигательную активность и объем движений. Расширить словарный запас хотя бы до пяти простых слов для выработки навыка общения», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Людмила Чёрикова.



Семья живет на небольшую зарплату отца и на пособие мальчика. Средств им хватает только на самое необходимое, а самостоятельно сложно собрать необходимую сумму. На восстановительное лечение требуется 158 620 рублей .



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