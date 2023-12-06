В Краснодарском крае шестилетнему Дане Протасюку требуется дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дани Протасюка, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Дани Протасюка, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» собирает средства мальчику с ДЦП из станицы Губской Мостовского района на восстановительное лечение

Даня родился в тяжелом состоянии. Месяц его выхаживали в больнице и выписали с диагнозом «поражение центральной нервной системы». В полтора года ему диагностировали ДЦП. Родители возят сына на реабилитации, дома делают ЛФК и массаж. Мальчик стал развиваться физически и эмоционально, но ограничения в движениях и нарушения речи у него сохраняются.

В Краснодарском крае Мире и Кире Хаецким необходимо дорогостоящее обследование:

«Заметные улучшения появились только после того, как мы попали к специалистам медицинского центра в Таганроге. В результате сын стал увереннее ходить, хотя все еще падает, но сам поднимается и идет дальше, собирает пазлы, рассматривает картинки в книжках, слушает сказки, стал активнее и эмоциональнее», — поделилась мама Дани Валентина.

Врачи рекомендуют родителям продолжать восстановительную терапию. Дане поможет специализированное лечение в таганрогском реацентре.

«У Дани ДЦП, спастическая диплегия. Активные и пассивные движения ограничены, мышечный тонус неравномерный, с тенденцией к повышенному в нижних конечностях, нарушена мелкая моторика рук. Ходит самостоятельно спастико-паретической походкой на короткие расстояния, поднимается по лестнице, придерживаясь одной рукой за поручень, не говорит. Цель лечения — улучшить опору на ноги, увеличить двигательную активность и объем движений. Расширить словарный запас хотя бы до пяти простых слов для выработки навыка общения», — рассказала невролог «Центра здоровья» в Таганроге Людмила Чёрикова.

Семья живет на небольшую зарплату отца и на пособие мальчика. Средств им хватает только на самое необходимое, а самостоятельно сложно собрать необходимую сумму. На восстановительное лечение требуется 158 620 рублей.

Как помочь Дане?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонда»;
  • через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Дани Протасюка);
  • через СПБ;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883 КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дани Протасюка. Без НДС.
Благотворительность Деньги Дети Дети с инвалидностью Медицина Мостовский район Русфонд

Новости

В городах Краснодарского края на Новый год не будет масштабных мероприятий
Индекс оливье. Посчитали, во сколько обойдется новогодний салат в Краснодаре в 2023 году
«Достройте или заройте». Краснодарская активистка вышла на пикет из-за ситуации с подземным переходом на улице Красных Партизан
В 2024 из Сочи стартует двухнедельный круиз в Турцию
В Краснодарском крае 23,5 тыс. школьников напишут итоговое сочинение
В Краснодарском крае шестилетнему Дане Протасюку требуется дорогостоящее лечение. Как помочь мальчику?

Лента новостей

Реклама на сайте