Краснодарцев приглашают на лекцию «Из грязи в князи»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском креативном кластере «Колос» 8 декабря состоится лекция «Из грязи в князи» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Программа:

  • как рос и менялся Екатеринодар;
  • как из глухой станицы он стал городом с населением 100 000 человек;
  • сколько тротуаров было в городе 200 лет назад;
  • где впервые зажглись электрические лампочки;
  • как найти на карте Краснодара «злой дух Екатеринодара».

Лекция включает интерактивные элементы, чтобы все желающие смогли быть не просто слушателями, но и участниками. Встречу проводит гид Ольга Кожевникова.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 7 декабря пройдет экскурсия «Живопись И.И. Захарова». Посетители экскурсии смогут узнать о жизни и творчестве художника, ставшего летописцем истории казачества юга России.

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