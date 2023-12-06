Краснодарцев приглашают на лекцию «Из грязи в князи»

В краснодарском креативном кластере «Колос» 8 декабря состоится лекция «Из грязи в князи» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Программа:

как рос и менялся Екатеринодар;

как из глухой станицы он стал городом с населением 100 000 человек;

сколько тротуаров было в городе 200 лет назад;

где впервые зажглись электрические лампочки;

как найти на карте Краснодара «злой дух Екатеринодара».

Лекция включает интерактивные элементы, чтобы все желающие смогли быть не просто слушателями, но и участниками. Встречу проводит гид Ольга Кожевникова.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в краснодарском музее Коваленко 7 декабря пройдет экскурсия «Живопись И.И. Захарова». Посетители экскурсии смогут узнать о жизни и творчестве художника, ставшего летописцем истории казачества юга России.