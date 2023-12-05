Российские специалисты разработали состав для защиты покрытий биатлонных и лыжероллерных трасс Краснодарского края

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  • © Фото пресс-службы компании «Газпромнефть – Битумные материалы»
    © Фото пресс-службы компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» разработал технологию для повышения сроков службы и безопасности профессиональных лыжероллерных и биатлонных трасс

Специальные защитные составы компании «Газпромнефть — Битумные материалы» предохраняют покрытие спортивных объектов от износа, а с помощью отдельных рецептур можно маркировать цветами особые участки трасс.

Высокотехнологичный материал успешно применяют для развития сети велодорожек в Краснодарском крае, Московской, Курганской, Тюменской, Свердловской областях, и ХМАО.

Минеральные компоненты в составе обеспечивают лучшее сцепление колес лыжероллеров летом. Продукт можно использовать при любом климате.

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«Эффективность и широкий ассортимент нашей продукции позволяет применять ее как для строительства автомобильных дорог и сооружений, так и развития спортивной инфраструктуры. Мы обладаем уникальным опытом и экспертизой использования материалов «Газпром нефти» на автогоночных трассах и велосипедных дорожках. Также в нескольких регионах страны, в том числе в Красноярске и Сочи, внедряем технологию нанесения специального цветного состава на лыжероллерных объектах», — отмечает генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

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