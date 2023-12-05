Российские специалисты разработали состав для защиты покрытий биатлонных и лыжероллерных трасс Краснодарского края

«Эффективность и широкий ассортимент нашей продукции позволяет применять ее как для строительства автомобильных дорог и сооружений, так и развития спортивной инфраструктуры. Мы обладаем уникальным опытом и экспертизой использования материалов «Газпром нефти» на автогоночных трассах и велосипедных дорожках. Также в нескольких регионах страны, в том числе в Красноярске и Сочи, внедряем технологию нанесения специального цветного состава на лыжероллерных объектах», — отмечает генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов.