Уралсиб начислит кешбэк до 30% за покупки у партнеров по кредиткам «120 дней на максимум»
Владельцы кредитных карт «120 дней на максимум» Уралсиба могут получить кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка
Информацию о партнерах (более 100 популярных магазинов и сервисов) можно найти в личном кабинете программы «Уралсиб Бонус» в разделе «Партнеры онлайн».
Чтобы получить кешбэк, нужно перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус» и оплатить покупку картой банка.
Заработанные бонусные рубли можно потратить на:
- компенсацию покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей;
- баллы «РЖД Бонус»;
- бонусы для путешествий: полную или частичную оплату ж/д- и авиабилетов, бронирование отелей.
За что россияне хотят получать кешбэк от банков:
Бонусные рубли по кредитным картам «120 дней на максимум» начисляются только за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», по стандартным условиям программы кешбэк не предусмотрен.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.