Уралсиб начислит кешбэк до 30% за покупки у партнеров по кредиткам «120 дней на максимум»

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEmmt
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото katemangostar, ru.freepik.com
    © Фото katemangostar, ru.freepik.com

Владельцы кредитных карт «120 дней на максимум» Уралсиба могут получить кешбэк до 30% за покупки у партнеров банка

Информацию о партнерах (более 100 популярных магазинов и сервисов) можно найти в личном кабинете программы «Уралсиб Бонус» в разделе «Партнеры онлайн». 

Чтобы получить кешбэк, нужно перейти на сайт магазина по ссылке из личного кабинета «Уралсиб Бонус» и оплатить покупку картой банка.

Заработанные бонусные рубли можно потратить на:

  • компенсацию покупок, совершенных в прошлом календарном месяце на сумму от 1500 до 50 000 рублей;
  • баллы «РЖД Бонус»;
  • бонусы для путешествий: полную или частичную оплату ж/д- и авиабилетов, бронирование отелей.

За что россияне хотят получать кешбэк от банков:

Бонусные рубли по кредитным картам «120 дней на максимум» начисляются только за покупки в разделе «Партнеры онлайн» личного кабинета «Уралсиб Бонус», по стандартным условиям программы кешбэк не предусмотрен.

Подробнее о программе «Уралсиб Бонус»

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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