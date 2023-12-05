По мотивам детских книг кубанской писательницы снимут мультфильм. Герои заговорят на русском и черкесском языках

В России выпустят мультфильм по мотивам детских книг писательницы из Краснодарского края Славяны Бушневой

В книгах представлены рассказы о дружбе, взаимовыручке, добрососедстве народов. Это приключениях трёх друзей, проживающих на Кавказе: горского мальчика по прозвищу Горик, кубанского парнишки-казачка Егорика и йети Снежика. Герои заговорят на русском и черкесском языках.

Выпустить мультфильм планируют в 2024 году. Его покажут на телевидении Краснодарского края, Ставропольского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также Северной Осетии.