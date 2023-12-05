По мотивам детских книг кубанской писательницы снимут мультфильм. Герои заговорят на русском и черкесском языках

Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из письма от Славяны Бушневой
    © Скриншот фото из письма от Славяны Бушневой

В России выпустят мультфильм по мотивам детских книг писательницы из Краснодарского края Славяны Бушневой

В книгах представлены рассказы о дружбе, взаимовыручке, добрососедстве народов. Это приключениях трёх друзей, проживающих на Кавказе: горского мальчика по прозвищу Горик, кубанского парнишки-казачка Егорика и йети Снежика. Герои заговорят на русском и черкесском языках.

Выпустить мультфильм планируют в 2024 году. Его покажут на телевидении Краснодарского края, Ставропольского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также Северной Осетии.

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Рассказы из книги «История о Снежике, Горике и Егорике» публикуются в детских журналах по всей России и за её пределами. Также были переведены на языки республик РФ и ближнего зарубежья, записаны в формате аудиосказки. Издание номинировалось на национальную литературную премию «Писатель года», также Славяну Бушневу наградили медалями имени Ивана Бунина и Федора Достоевского.

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