Мэрия Краснодара проверит условия для детей в 600 семьях
Специалисты собираются проверять условия проживания, пожарную безопасность, а также соблюдение прав и интересов несовершеннолетних
4 декабря сайт мэрии Краснодара заявил, что специальная комиссия планирует посетить 600 краснодарских семей с детьми. Чиновники пояснили, что эту регулярную ежегодную проверку проводят с началом отопительного сезона.
«Пристальное внимание уделим семьям, состоящим на профилактическом учете в управлениях социальной защиты населения, комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах полиции, образовательных учреждениях, уголовно-исполнительной инспекции», — объяснила замглавы города, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лилиана Егорова.
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Комиссия состоит из медработников, сотрудников учреждений образования, подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и спасателей.
Комиссия будет проверять в домах и квартирах состояние проводки, электроприборов и газового оборудования. При обнаружении неисправностей чиновники посоветуют, как повысить пожарную безопасность.
Пресс-служба мэрии добавила, что «при необходимости родителям помогут с трудоустройством или окажут социальную поддержку продуктовыми наборами, одеждой, дровами. Детям вручат новогодние подарки. До окончания долгих январских выходных комиссии посетят эти семьи неоднократно».
Как сообщали Юга.ру, жительница Краснодарского края и другие жены мобилизованных отцов просят изменить закон и не призывать на службу мужчин с беременной женой и двумя детьми, а также отцов троих детей.