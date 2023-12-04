Мэрия Краснодара проверит условия для детей в 600 семьях

Специалисты собираются проверять условия проживания, пожарную безопасность, а также соблюдение прав и интересов несовершеннолетних

«Пристальное внимание уделим семьям, состоящим на профилактическом учете в управлениях социальной защиты населения, комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах полиции, образовательных учреждениях, уголовно-исполнительной инспекции», — объяснила замглавы города, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лилиана Егорова.

4 декабря сайт мэрии Краснодара заявил , что специальная комиссия планирует посетить 600 краснодарских семей с детьми. Чиновники пояснили, что эту регулярную ежегодную проверку проводят с началом отопительного сезона.

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Комиссия состоит из медработников, сотрудников учреждений образования, подразделений по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и спасателей.

Комиссия будет проверять в домах и квартирах состояние проводки, электроприборов и газового оборудования. При обнаружении неисправностей чиновники посоветуют, как повысить пожарную безопасность.

Пресс-служба мэрии добавила, что «при необходимости родителям помогут с трудоустройством или окажут социальную поддержку продуктовыми наборами, одеждой, дровами. Детям вручат новогодние подарки. До окончания долгих январских выходных комиссии посетят эти семьи неоднократно».