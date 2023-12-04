23% россиян намерены работать 31 декабря, в воскресенье
Большинство россиян не хотят работать 31 декабря, потому что канун Нового года 2023 выпал на воскресенье
В ноябре агрегатор вакансий «Работа.ру» опросил около 3500 совершеннолетних жителей РФ и выяснил, сколько компаний и жителей РФ планируют работать 31 декабря. Также в опросе участвовали более 350 представителей российских компаний из всех регионов.
В последний день 2023 года 14% россиян планирует выйти на работу, а 9% собираются брать подработку.
Пока большинство россиян будут отмечать Новый год, беспрерывно работать продолжат сотрудники транспорта и логистики (12%), торговли (11%) и безопасности (10%).
Как сообщали Юга.ру, аналитики выяснили, что среди рабочих специальностей больше всего в Краснодарском крае зарабатывают таксисты — до 105 тыс. рублей в месяц. На втором месте оказались курьеры с ежемесячной зарплатой до 94 тыс. рублей. Третье место заняли торговые представители с зарплатой до 74 тыс. рублей.