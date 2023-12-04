ГК ТОЧНО назначила нового директора

До назначения Анастасия три года работала коммерческим директором ГК ТОЧНО. При ее участии застройщик провел ребрендинг , вышел в новые регионы и сегменты рынка, увеличил штат сотрудников и создал штабы во всех городах присутствия. Под руководством Анастасии в компании внедрили прогрессивные инструменты продаж, автоматизировали бизнес-процессы. Это позволило изменить подход к разработке продукта и, как следствие, увеличить клиентоориентированность компании.

«Для меня эта должность — вызов, огромная ответственность и большое количество работы впереди. ГК ТОЧНО продолжает расти и инвестировать в новые амбициозные проекты. Я вижу будущее компании там, где главный не директор, а клиент. Моя задача — создать систему, в которой каждый отдел и каждый сотрудник будут работать на результат для клиента. Достичь успеха, больших побед можно только с командой единомышленников, и такая команда у нас есть», — прокомментировала Анастасия Маслёха.