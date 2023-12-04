ГК ТОЧНО назначила нового директора

Краснодарский край

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  • Новый директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    Новый директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов назначил директором группы компаний Анастасию Маслеху

С 1 декабря Анастасия отвечает за операционное и стратегическое управление группой компаний ТОЧНО.

До назначения Анастасия три года работала коммерческим директором ГК ТОЧНО. При ее участии застройщик провел ребрендинг, вышел в новые регионы и сегменты рынка, увеличил штат сотрудников и создал штабы во всех городах присутствия. Под руководством Анастасии в компании внедрили прогрессивные инструменты продаж, автоматизировали бизнес-процессы. Это позволило изменить подход к разработке продукта и, как следствие, увеличить клиентоориентированность компании.

«Для меня эта должность — вызов, огромная ответственность и большое количество работы впереди. ГК ТОЧНО продолжает расти и инвестировать в новые амбициозные проекты. Я вижу будущее компании там, где главный не директор, а клиент. Моя задача — создать систему, в которой каждый отдел и каждый сотрудник будут работать на результат для клиента. Достичь успеха, больших побед можно только с командой единомышленников, и такая команда у нас есть», — прокомментировала Анастасия Маслёха.

Как писали Юга.ру, краснодарская ГК ТОЧНО стала лидером по созданию инклюзивной среды в России.

ГК ТОЧНО Жилье Строительство

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