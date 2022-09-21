Федеральный девелопер «ЮгСтройИмпериал» провёл ребрендинг в группу компаний ТОЧНО

Новая идентичность отражает эволюцию застройщика и логическое завершение комплексных изменений, которые произошли за последние годы. Ребрендинг в ТОЧНО — это целый год мозговых штурмов и 20 вариантов названий. Но только одно может «точно» охарактеризовать обновленную группу компаний.

«Мы готовились к этому событию почти два года. В течение девяти лет компания выходила на лидирующие позиции, нарабатывала опыт, экспертизу и масштаб. Но многое поменялось. Мы уже не привязаны к южному региону, а выходим на федеральный масштаб. Также мы переходим в группу компаний, которая помимо флагманского направления — строительства — занимается и многими другими. Как связанными с недвижимостью напрямую, так и косвенно.



Мы уже не просто строим, а создаём среду. В какой-то момент решили снять корону и вести равный диалог с нашими клиентами и партнёрами. Это простое слово — точно — накладывает на нас очень большие обязательства», — рассказала директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

Теперь в группу компаний входят предприятия, которые занимаются производством стройматериалов, есть собственный парк специализированной строительной техники, застройщики и различные сервисы для создания современной инфраструктуры для жилых комплексов. Кроме этого в составе фитнес-клубы и сеть общественного питания. Но строительство качественного жилья и создание пространства вокруг него, как говорят представители компании, по-прежнему в приоритете. Миссия ГК ТОЧНО — смело создавать то, чем гордятся.

«Сейчас в стройке у нас находится порядка 1 млн квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости, в процессе проектирования — еще 1,5 млн в пяти городах Краснодарского края. В следующем году мы планируем выйти на строительный рынок Москвы, Белгорода, Ялты, будем осваивать и другие города Крыма. Наша команда готова к выходу на федеральный уровень», — рассказывает Николай Амосов.

В группе компаний ТОЧНО работают более 2 тыс. 500 сотрудников, объединённых стремлением создавать и развивать полноценную современную среду для жизни.

«Наш ребрендинг — это большой и амбициозный шаг, с которым, я уверена, мы справимся», — считает коммерческий директор Анастасия Маслёха.