Мэр Краснодара рассказал об отраженной воздушной атаке на регион

Вспышки в небе над Краснодаром 2 декабря 2023 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «типичный Краснодар», T.me/krd_tipich_ru

Вспышки в небе над Краснодаром 2 декабря 2023 г. © Скриншот публикации телеграм-канала «типичный Краснодар», T.me/krd_tipich_ru

По словам Евгения Наумова, «вспышки» в небе над Краснодаром вечером 2 декабря – результат успешной работы ПВО

Вечером 2 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов опубликовал в своём телеграм-канале пост следующего содержания: «Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надёжной защитой. Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет».

К этому моменту оперативный штаб Краснодарского края уже успел отчитаться о том, что, согласно данным Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, «сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало».

Поступил отчет и от Министерства обороны РФ. Согласно данным ведомства, 2 декабря «две переоборудованных для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200 <...> уничтожены над акваторией Азовского моря <...> российскими средствами ПВО».