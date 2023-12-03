Россияне смогут стать героями спектаклей Константина Богомолова

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Kyle Head сайта unsplash.com

Режиссер Константин Богомолов ищет авторов историй для своих постановок по всей России

Выбранные истории сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Голос страны». 

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12 документальных моноспектаклей расскажут истории простых людей и их повседневной жизни. Для участия необходимо заполнить анкету со своим сценарием на сайте до 20 декабря. В конце месяца команда проекта отберет лучшие из них, а в январе драматурги и фотографы приедут к авторам, чтобы создать театральные постановки.

«Мы поставим спектакли о людях, чья добросовестная работа оказывает огромное влияние на общество. Но они не знают об этом и выполняют ее как само собой разумеющееся.

Я задумывал этот проект с мыслью, что в ежедневном труде есть романтика, достойная пьесы. Начнем с 12 постановок, но планируем продолжать», — рассказал Константин Богомолов.

Премьеры спектаклей состоятся в марте 2024 года на фестивале «Россия» на ВДНХ. Вход бесплатный.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 3 декабря выступят артисты ансамблей «Нарт» и «Ир».

Искусство Театры

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Россияне смогут стать героями спектаклей Константина Богомолова

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