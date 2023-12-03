Россияне смогут стать героями спектаклей Константина Богомолова

12 документальных моноспектаклей расскажут истории простых людей и их повседневной жизни. Для участия необходимо заполнить анкету со своим сценарием на сайте до 20 декабря. В конце месяца команда проекта отберет лучшие из них, а в январе драматурги и фотографы приедут к авторам, чтобы создать театральные постановки.

«Мы поставим спектакли о людях, чья добросовестная работа оказывает огромное влияние на общество. Но они не знают об этом и выполняют ее как само собой разумеющееся.



Я задумывал этот проект с мыслью, что в ежедневном труде есть романтика, достойная пьесы. Начнем с 12 постановок, но планируем продолжать», — рассказал Константин Богомолов.



Премьеры спектаклей состоятся в марте 2024 года на фестивале «Россия» на ВДНХ. Вход бесплатный.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре 3 декабря выступят артисты ансамблей «Нарт» и «Ир».