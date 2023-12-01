Краснодарцев в выходные приглашают на «Творческий вечер двух народов»

В Краснодаре пройдет концерт ансамблей «Нарт» и «Ир». Зрителям обещают погружение в национальные обычаи и традиции

В Краснодаре 3 декабря выступят артисты двух ансамблей кавказского танца. «Творческий вечер двух народов» пройдет в Центральном концертном зале на улице Красной, 5. В программе номера, которые имеют общий исторический контекст. Как узнали Юга.ру, на сцене выступят коллективы «Нарт» и «Ир». Зрителя погрузят в особенности традиций и обычаи адыгов и осетин.

Стоимость билетов от 600 до 900 рублей. Купить можно на официальном сайте ЦКЗ. Начало концерта в 19:00.