Краснодарцев в выходные приглашают на «Творческий вечер двух народов»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре пройдет концерт ансамблей «Нарт» и «Ир». Зрителям обещают погружение в национальные обычаи и традиции

В Краснодаре 3 декабря выступят артисты двух ансамблей кавказского танца. «Творческий вечер двух народов» пройдет в Центральном концертном зале на улице Красной, 5.

В программе номера, которые имеют общий исторический контекст. Как узнали Юга.ру, на сцене выступят коллективы «Нарт» и «Ир». Зрителя погрузят в особенности традиций и обычаи адыгов и осетин.

Стоимость билетов от 600 до 900 рублей. Купить можно на официальном сайте ЦКЗ. Начало концерта в 19:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на выходных пройдут лекции по философии и психологии, а также киновечер с сексологом.

Афиша Концерты Краснодар Танцы

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