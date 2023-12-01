Сотрудники Ростовской АЭС собрали 48 тонн макулатуры для повторной переработки

Из 37 тонн бумаги и 11 тонн картона, собранных атомщиками в 2023 году, получится 1,5 млн школьных тетрадей

Помимо макулатуры атомщики собрали больше одной тонны других отходов, содержащих полезные компоненты: полиэтиленовая плёнка, упаковка из различных полимерных материалов, оргтехника, выработавшая свой ресурс, элементы питания, стеклотара. Все это также можно переработать и вернуть в оборот в качестве новых изделий. Например, собранной волгодонскими атомщиками в этом году макулатуры достаточно, чтобы из нее получилось почти полтора миллиона тетрадей для школьников.

«На атомной станции есть утвержденный руководством график по централизованному сбору макулатуры и отходов, содержащих полезные компоненты. Селективный сбор вторсырья мы ведем с 2017 года, за это время на вторичную переработку отправлено около 187 тонн бумаги и 29 тонн картона, что позволило обеспечить вторсырьем перерабатывающие предприятия для производства более 150 тонн новой бумажной продукции. Мы стараемся максимально рационально использовать ресурсы, чтобы сохранить природу и приносить пользу», — подчеркнула начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

© Фото предоставлено пресс-службой Ростовской АЭС

Ростовская АЭС — лидер природоохранной деятельности в регионе расположения предприятия. Главная задача атомной станции в области экологической безопасности — поддерживать высокий уровень эксплуатации оборудования, обеспечивающий сохранение природных систем.

Читайте также: Ростовская АЭС благоустроила храм и школу в станице Камышевской