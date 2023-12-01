Мэрия Сочи намерена отреставрировать скульптуры, лепнину и шпиль Морского вокзала

Морской вокзал — памятник архитектуры федерального значения. Его построили в 1955 году по проекту архитекторов Каро Алабяна и Леонида Карлика.



В центре вокзала расположена башня с 38-метровым шпилем, выполненным из нержавеющей полированной стали. Высота башни составляет 71 метр. На шпиле расположена трехметровая пятиконечная звезда ордена Великой Отечественной войны. У основания шпиля находятся скульптуры автора Владимира Ингала — мужчины означают стороны света, а пятиметровые статуи женщин на первом ярусе — времена года. Также на третьем ярусе — дельфины, которые символизируют 12 месяцев года.



Узнать больше об истории Морского порта и посмотреть его фото разных лет можно здесь.