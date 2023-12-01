Мэрия Сочи намерена отреставрировать скульптуры, лепнину и шпиль Морского вокзала

Краснодарский край

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  • © Фото Victoria Balabanova, freepik.com
    © Фото Victoria Balabanova, freepik.com

Власти Сочи рассказали о реставрации Морского вокзала на курорте

30 ноября пресс-служба мэрии Сочи сообщила о реконструкции Морвокзала. Там обновят лепной декор башни, скульптурные фигуры, витраж шпиля.

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«Длительное воздействие соленого морского воздуха, палящего солнца, ливней и ударов молний сказалось на состоянии скульптур и конструкций Морского вокзала. Подготовлен проект реставрации комплекса», — рассказали в администрации курорта.

Морской вокзал — памятник архитектуры федерального значения. Его построили в 1955 году по проекту архитекторов Каро Алабяна и Леонида Карлика.

В центре вокзала расположена башня с 38-метровым шпилем, выполненным из нержавеющей полированной стали. Высота башни составляет 71 метр. На шпиле расположена трехметровая пятиконечная звезда ордена Великой Отечественной войны. У основания шпиля находятся скульптуры автора Владимира Ингала — мужчины означают стороны света, а пятиметровые статуи женщин на первом ярусе — времена года. Также на третьем ярусе — дельфины, которые символизируют 12 месяцев года.

Узнать больше об истории Морского порта и посмотреть его фото разных лет можно здесь.

Напомним, что последний ремонт Морского вокзала длился 16 лет. Реконструкцию завершили в 2005 году.

Как писали ранее Юга.ру, глава департамента архитектуры Сочи Павел Обертинский покинул свой пост через две недели. 

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