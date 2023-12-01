В Краснодаре на выходных состоится премьера джазового концерта с Ильей Филипповым

В МКЗ Краснодара 3 декабря пройдет концерт «Джаз с Ильей Филипповым»

На сцене Муниципального концертного зала в Краснодара исполнят известные мелодии зарубежных и отечественных композиторов. Выступит заслуженный артист Краснодарского края пианист Илья Филиппов.

Также для зрителей сыграют Кирилл Струц (тромбон), Хасан Фидаров (гитара), Максим Вострецов (контрабас) и Максим Кабальскис (барабаны). За вокал будет отвечать Александр Короленко.

Билеты можно купить на сайте МКЗ. На момент публикации новости в наличии их не оказалось. При этом на сайте указано, что билеты еще могут появиться. Начало концерта в 19:00, возрастное ограничение 6+.