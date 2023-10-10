В мире 10 октября отмечают День психического здоровья

Ежегодно 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья. Это неотъемлемая часть общего состояния и благополучия людей. По данным ВОЗ, каждый восьмой человек в мире живет с тем или иным нарушением ментального здоровья, которое влияет на все факторы жизни.

От подобных нарушений также страдает каждый седьмой подросток. Одной из причин заболеваемости и инвалидности среди молодежи является депрессия.



Эмоциональная стабильность важна для каждого человека. Все люди имеют право на доступную и качественную психологическую помощь. Однако люди с расстройствами психики ежедневно продолжают сталкиваться с нарушениями прав человека. Многие из них до сих пор подвергаются дискриминации или не могут получить необходимую помощь.



Юга.ру предлагают читателям ознакомиться с материалами, которые помогут больше узнать об определенных расстройствах:

Депрессия — это болезнь. Интервью с психотерапевтом Кристиной Топаловой.

Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно? Журналистка Вера Тихонова о том, как пережить потерю любимых.



«Вы чувствуете себя в поезде, летящем под откос». Как справиться со стрессом, когда большинство новостей пугают? Спрашиваем у психолога.



Депрессия со временем вызывает изменения в мозге, схожие с болезнью Альцгеймера. Рассказывает психотерапевт Татьяна Глазунова.



Как возраст может разрушить связь с реальностью. Учимся заботе о старших родственниках с симптомами деменции.