Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драму «Учитель на замену»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Учитель на замену» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлер фильма»
    Кадр из трейлера к фильму «Учитель на замену» © Скриншот видео с YouTube-канала «Трейлер фильма»

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 17 декабря посмотреть и обсудить социально-психологическую драму «Учитель на замену»

Генри Барт нигде подолгу не задерживается. Он путешествует по стране и замещает педагогов, которые временно не способны проводить занятия. Герой получает очередное временное назначение. На этот раз Генри должен преподавать английский язык и литературу в школе для трудных подростков, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.

Как ранее писали Юга.ру, с 14 по 23 декабря в Черкесске, Майкопе, Нальчике и Владикавказе выступят музыканты фолк-лейбла Ored Recordings.

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Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драму «Учитель на замену»
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