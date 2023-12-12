Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить драму «Учитель на замену»

Генри Барт нигде подолгу не задерживается. Он путешествует по стране и замещает педагогов, которые временно не способны проводить занятия. Герой получает очередное временное назначение. На этот раз Генри должен преподавать английский язык и литературу в школе для трудных подростков, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.