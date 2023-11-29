Уралсиб заработал 11,3 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по международным стандартам (МСФО) за 9 месяцев 2023 года

Прибыль банка составила 11,3 млрд рублей, активы — 678,5 млрд рублей, а капитал — 119,6 млрд рублей. Ключевые показатели работы Уралсиба по российским стандартам бухучета (РСБУ) Юга.ру публиковали здесь.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии повышения эффективности бизнеса.

Стабильные успешные результаты деятельности банка подтверждают оценки внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило его кредитный рейтинг до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР — до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом. В октябре «Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.    

Как писали Юга.ру, Уралсиб разыгрывает 1 млн рублей за покупки по картам банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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