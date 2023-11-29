Жители Краснодарского края стали чаще делать ремонт

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Краснодарский край

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  • © Фото master1305, ru.freepik.com
    © Фото master1305, ru.freepik.com

Осенью трафик на сайтах строительных материалов, по сравнению с началом года, вырос на 68%, а в офлайн-магазинах — на 26%, выяснил МегаФон на основе обезличенного анализа данных абонентов

В ноябре жители Краснодарского края прокачали более 927 тыс. ТБ информации, изучая сайты строительных магазинов. Это на 9% выше среднемесячного показателя в 2023 году. Такого объема хватит для беспрерывного просмотра отечественного сериала «Кухня» на протяжении почти 90 лет. 

Самым интенсивным днем недели стал понедельник, а реже всего делают интернет-покупки в пятницу, расходуя на 6,5% меньше трафика. Изучать ассортимент, советоваться в мессенджерах и оформлять заказы посетители предпочитают со своих смартфонов в 200 раз чаще, чем, например, с планшетов.

При этом покупки совершают не только онлайн. Приходя в строительные магазины города, люди уже за этот месяц израсходовали 8 ТБ мобильного трафика. Для сравнения, такого количества достаточно, чтобы 120 тыс. раз посмотреть обучающие видео в качестве Full HD. Выбирать товары для дома или забирать интернет-заказы в специализированных гипермаркетах, южане предпочитают не в выходные, а в будние дни. Наибольшая активность приходится на среду и четверг, в субботу и воскресенье, наоборот, спад.

«Рост интереса к строительству и отделки квартир подтверждается динамикой застройки. В городах края появляются новые жилищные комплексы. А после покупки квартиры в новостройке ремонт — следующий этап. Планируя технические мероприятия, наши специалисты учитывают программы по развитию жилых кварталов. Только в этом году мы запустили объекты связи, улучшив покрытие в ЖК Краснодара, Анапы, Новороссийска. Средняя скорость интернета более 30 Мбит/с, что позволяет быстро осуществлять платежи, загружать документы, смотреть видео, пользоваться привычными и удобными мобильными приложениями», — говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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Молодые семьи всё чаще выбирают жилые комплексы с удобной инфраструктурой. Эксперты МегаФона, на основе анализа обезличенных данных, подтвердили, что средний возраст жильцов новых многоэтажных домов — 30–35 лет.

По данным Росстата, Краснодарский край по вводу жилья за 10 месяцев 2023 года занимает 2 строчку в рейтинге (5,8 млн кв. метров), первое место ожидаемо у Московской области (9,5 млн кв. метров).

Жилье Интернет МегаФон Строительство Торговля

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