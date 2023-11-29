Жители Краснодарского края стали чаще делать ремонт

Осенью трафик на сайтах строительных материалов, по сравнению с началом года, вырос на 68%, а в офлайн-магазинах — на 26%, выяснил МегаФон на основе обезличенного анализа данных абонентов

В ноябре жители Краснодарского края прокачали более 927 тыс. ТБ информации, изучая сайты строительных магазинов. Это на 9% выше среднемесячного показателя в 2023 году. Такого объема хватит для беспрерывного просмотра отечественного сериала «Кухня» на протяжении почти 90 лет.

Самым интенсивным днем недели стал понедельник, а реже всего делают интернет-покупки в пятницу, расходуя на 6,5% меньше трафика. Изучать ассортимент, советоваться в мессенджерах и оформлять заказы посетители предпочитают со своих смартфонов в 200 раз чаще, чем, например, с планшетов.