Краснодарцев приглашают на лекцию «Без дизайнера, но с умом»

В краснодарском креативном кластере «Колос» 1 декабря состоится лекция «Без дизайнера, но с умом» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Наталья Заливина поговорит с участника о ремонте в современных реалиях и развеет миф, что его можно только начать. Также слушатели узнают о способах сэкономить на отделочных работах и материалах и новинках в интерьере, которые облегчат быт.

Программа:

как сделать самим и не потратить больше, чем хотелось бы;

сколько стоит ремонт сегодня;

как начать так, чтобы хватило денег и сил закончить.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в конференц-зале отеля «Бристоль» 30 ноября пройдет лекция об Иване IV Грозном. Вместе с Еленой Никитиной слушатели будут рассуждать о философии власти в России, альтернативной истории, методах пропаганды и личной жизни монарха.