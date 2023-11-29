Краснодарцев приглашают на лекцию «Без дизайнера, но с умом»

Краснодарский край

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  • © Фото Henry & Co., unsplash.com
    © Фото Henry & Co., unsplash.com

В краснодарском креативном кластере «Колос» 1 декабря состоится лекция «Без дизайнера, но с умом» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Наталья Заливина поговорит с участника о ремонте в современных реалиях и развеет миф, что его можно только начать. Также слушатели узнают о способах сэкономить на отделочных работах и материалах и новинках в интерьере, которые облегчат быт.

Программа:

  • как сделать самим и не потратить больше, чем хотелось бы;
  • сколько стоит ремонт сегодня;
  • как начать так, чтобы хватило денег и сил закончить.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в конференц-зале отеля «Бристоль» 30 ноября пройдет лекция об Иване IV Грозном. Вместе с Еленой Никитиной слушатели будут рассуждать о философии власти в России, альтернативной истории, методах пропаганды и личной жизни монарха.

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