Краснодарцев приглашают на лекцию об Иване Грозном

В конференц-зале отеля «Бристоль» 30 ноября пройдет лекция об Иване IV Грозном

Вместе с Еленой Никитиной слушатели будут рассуждать о философии власти в России, альтернативной истории, методах пропаганды и личной жизни монарха.

«Мы узнаем, как московиты брали Казань и о чем спорил с царем Андрей Курбский, существовали ли на самом деле филькины грамоты и проиграла ли Россия Ливонскую войну, в чем смысл Опричнины и почему Ермак лучше Кортеса», — рассказали организаторы.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.

Ранее в рамках проекта «Культпросвет» прошла лекция «Август, Адриан, Марк Аврелий и другие императоры Рима».

Как писали Юга.ру, в Музыкальном театре Краснодара 5 декабря покажут спектакль «Черный лебедь». В основе лежит книга американского автора Нассима Талеба.