В Краснодаре пройдет фестиваль креативных индустрий «Синестезия»

Выставка работ молодых художников, фотографов и дизайнеров станет основой и масштабной площадкой. Состоятся модные показы одежды, обуви и аксессуаров как от локальных брендов, так и от студентов-дизайнеров КубГУ и КГИК. Будет работать открытый микрофон, чтобы поделиться своим творчеством с другими людьми и найти единомышленников.

Будут работать образовательные площадки. Так, ведущая радио DFM Виктория Бостанжиева поделится секретами успешного владения техникой речи, амбассадор арт-кластера «Таврида» Алена Осипенко расскажет о приемах публичных выступлений и театральном искусстве. Куратор современных выставок и создательница перформансов Кира Деляева поговорит с гостями о том, какими формами искусства можно вдохновиться. Узнать о свойствах цвета, его влиянии на человека в жизни и цветовых приемах в искусстве можно будет от руководителей галереи «Небо и сова», художниц Юлии Кудиной и Марии Гриневой.

Также в рамках фестиваля можно посетить маркет и приобрести аксессуары и одежду от молодых дизайнеров.

Принять участие в работе площадок можно бесплатно по предварительной записи. Арт-резиденция «Дом книги» находится по адресу улица Красная, 43/1.

Как писали Юга.ру, в конференц-зале отеля «Бристоль» 30 ноября пройдет лекция об Иване IV Грозном. Вместе с Еленой Никитиной слушатели будут рассуждать о философии власти в России, альтернативной истории, методах пропаганды и личной жизни монарха.