В Сочи состоится всероссийская премьера фильма «Елки 10»
В торговом центре «Моремолл» в Сочи 29 ноября состоится всероссийская премьера семейного фильма «Елки 10»
В кинотеатре «КИНО МореМолл» ленту представят шоураннер, продюсер, соавтор сценария, комик и блогер Евгений Кулик, продюсеры Александр Наумов и Александр Пиковский, сценарист Дмитрий Балуев.
Очередная часть новогодней франшизы состоит из четырёх новелл, объединённых общей сюжетной линией. Истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад. В широкий прокат лента выйдет 7 декабря.
Сбор гостей в 18:45, начало сеанса в 19:30. Билеты в продаже, стоимость от 700 рублей. ТЦ «Море Молл» находится по адресу улица Новая заря, 7.
Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 3 декабря посмотреть и обсудить драму «Чтец». Фильм снят по одноимённому роману-бестселлеру писателя Бернхарда Шлинка.