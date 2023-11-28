В Сочи состоится всероссийская премьера фильма «Елки 10»

В торговом центре «Моремолл» в Сочи 29 ноября состоится всероссийская премьера семейного фильма «Елки 10»

В кинотеатре «КИНО МореМолл» ленту представят шоураннер, продюсер, соавтор сценария, комик и блогер Евгений Кулик, продюсеры Александр Наумов и Александр Пиковский, сценарист Дмитрий Балуев.

Очередная часть новогодней франшизы состоит из четырёх новелл, объединённых общей сюжетной линией. Истории вновь будут связаны теорией шести рукопожатий, но уже на новый лад. В широкий прокат лента выйдет 7 декабря.

Сбор гостей в 18:45, начало сеанса в 19:30. Билеты в продаже, стоимость от 700 рублей. ТЦ «Море Молл» находится по адресу улица Новая заря, 7.