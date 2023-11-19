В Краснодаре покажут танцевальный спектакль «Черный лебедь»
В Музыкальном театре Краснодара 5 декабря покажут спектакль «Черный лебедь»
В основе лежит книга американского автора Нассима Талеба. В произведении он рассматривается чрезвычайное влияние редких и непредсказуемых событий, а также склонность людей находить им простые объяснения. Талеб называет это теорией чёрного лебедя.
Зрителей ждёт вечер танца в двух отделениях. В первом будут номера от коллективов Краснодара, Сочи и Ростова-на-Дону: «ССТЛЧ», «ВыЯвление», «Интерстиль», Nika и Dart. Во втором — премьера спектакля «Чёрный лебедь» в исполнении театра современного танца «ПарадигМЫ» под руководством заслуженного работника культуры Кубани Натальи Масловой.
Начало в 18:30, стоимость билетов 500-1000 рублей. Музыкальный театр находится по адресу улица Красная, 44.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре Театр балета Юрия Григоровича впервые за 10 лет представит новый спектакль. Это будет «Бахчисарайский фонтан» по мотивам знаменитой поэмы Александра Пушкина.