В районе Восточного обхода Краснодара построят большой складской комплекс

ГК «ИНСИТИ» приобрела земельный участок за 400 млн рублей для строительства складского комплекса в районе Восточного обхода Краснодара

Как отмечает застройщик, в ходе аукциона по продаже земельных участков стоимость лота выросла в два раза и составила более 400 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали 11 претендентов.

На площади 5,2 га в районе Восточного обхода расположится склад класса А (им маркируют одноэтажные здания для складских целей рядом с оживленными магистралями). Хаб поможет сократить затраты крупных операторов оптовой торговли на транспортировку и улучшить качество обслуживания.

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«В рамках проекта планируем возвести здания для технологичного хранения товаров. Для нас это новое направление, но ресурсов, опыта нам хватит, чтобы успешно реализовать такой амбициозный проект. Особо отмечу, что для жителей города это означает формирование новых рабочих мест, что даст новые возможности профессиональной реализации, а для городского бюджета — дополнительный доход», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.