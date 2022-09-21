В Краснодаре до конца года начнут строить 35 километровую трамвайную ветку в район Западного обхода

В 2022 году в Краснодаре начнут строительство трамвайного узла для новой ветки в район Западного обхода

В Краснодаре до конца 2022 года начнется строительство трамвайной линии на Западный обход. Работы начнутся со строительства трамвайного узла на пересечении улиц Московской и Красных Зорь, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Протяженность развязки составит 200 метров. Он создаст единый транспортный каркас со строящейся трамвайной веткой. Также узел позволит создать задел для скорого строительства трамвайной ветки в район улицы Восточно-Кругликовской.

Напомним, линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской. Её протяженность составит 35,6 км. Построить ветку хотят до 2026 года.

Концессионное соглашение о строительстве ветки подписали администрации Краснодара и Краснодарского края с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар». Работы планируют выполнить в четыре этапа и потратить на это около 28 млрд рублей.