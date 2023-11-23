В Краснодарском крае парикмахеры могут получать до 200 тыс. рублей — аналитики

Эксперты hh.ru выяснили, что в Краснодарском крае с начала года открыто более 500 вакансий для парикмахеров. Это превышает число прошлогодних предложений на 60%. Чаще всего вакансии для мастеров размещают в Краснодаре — 39% и в Сочи — 25%.

По данным аналитиков сервиса, на рынке труда есть вакансии для парикмахеров не только на полный день, но и в качестве подработок — от четырех часов в день, по вечерам или на выходных. Также есть предложения только с наличием рабочего места, а все инструменты и материалы специалист должен приносить сам.



Согласно сервису «Люди в цифрах», диапазон зарплат для парикмахеров в регионе составляет от 46 до 103 тыс. рублей. При этом, доходы барберов (мастеров по мужским стрижкам, стрижкам усов и бороды) выше — от 57 до 120 тыс. рублей. Часто встречаются объявления и от 100-150 тыс. рублей. Также в Сочи размещена вакансия о поиске барбера/мужского парикмахера в барбершоп с зарплатой до 200 тыс. рублей.

Минимальный предлагаемый доход для парикмахеров — от 22 тыс. рублей. В половине объявлений работодатели готовы рассмотреть кандидата без опыта, 36% важен стаж от 1 до 3 лет, 13% — от 3 до 6 лет и более.

Основные требования к парикмахерам и барберам в Краснодарском крае:

наличие профильного образования;

желание повышать профессиональный уровень;

знание техник женских и мужских стрижек и разных видов окрашиваний;

умение выполнять детские стрижки;

уверенное владение ножницами, машинкой, опасным лезвием;

тактичность, коммуникабельность и умение найти подход к клиенту;

готовность к высоким физнагрузкам — быть на ногах, при этом активно пользоваться феном, ножницами и машинкой.

Ранее Юга.ру писали, что жители Краснодарского края, по данным опроса, тратят большую часть зарплаты на еду и оплату жилья.