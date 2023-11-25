В Краснодаре откроется фотовыставка «Тайная жизнь. Портрет и натюрморт»

В Краснодарском краевом выставочном зале 28 ноября откроется фотоэкспозиция «Тайная жизнь. Портрет и натюрморт»

Зрители увидят около 80 работ от известных фотохудожников из разных городов России. Представлены произведения в разных стилях и направлениях.

Так, Евгения Комарова из Пущино покажет черно-белые портреты, выполненные в стилистике пикториальной фотографии конца 19 века. Анна Зимина из Смоленска продемонстрирует авторские отпечатки из серии «Венера», выполненные в технике гуммимасляной печати. Мистические натюрморты Бориса Кравецкого из Санкт-Петербурга контрастируют с минималистичными «Чертежами» Марии Духовской из Москвы.

Также среди авторов Дмитрий Бартенев из Ростова-на-Дону, Эдуард Смородинов из Чебоксар, Елена Хазина из Рязани, Руслана Кормильчикова из Новосибирска, Игорь Степанов и Дмитрий Сеник из Краснодара.

Выставка будет работать до 10 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Без возрастных ограничений.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» 25 ноября откроется персональный выставочный проект живописца Александра Саидова «Кто хочет быть пронзенным». Автор приглашает посетителей окунуться в мир ангелов, райских садов и одиноких чудовищ.