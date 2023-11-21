В Краснодаре откроется выставка «Кто хочет быть пронзенным»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова
    © Фото Антона Быкова

В Краснодаре в арт-пространстве «Сити-холл» 25 ноября откроется персональный выставочный проект живописца Александра Саидова «Кто хочет быть пронзенным»

Автор приглашает посетителей окунуться в мир ангелов, райских садов и одиноких чудовищ. Художник обращается к сюрреализму, гротеску и фантастическому реализму.

Проект познакомит с десятками произведений Александра Саидова — от ранних картин 90-х годов до большой серии полотен 2023 года, посвящённой идее придуманного рая. Будут представлены анимационные эксперименты автора, инсталляция с объектами, как бы извлечёнными из картин художника, и интерактивный стенд для фото.

Торжественное открытие экспозиции состоится 25 ноября в 18:00. Выставка будет доступна до 30 января 2024 года. Арт-пространство «Сити-холл» находится на территория кинотеатра «Монитор Сити de Luxe» по адресу улица Индустриальная, 2. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 17 ноября открылась выставка «Время пить чай, Или мое чайное настроение». Представлено более 100 фондовых живописных и графических произведений и предметов декоративно-прикладного искусства. 

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В Краснодаре откроется выставка «Кто хочет быть пронзенным»
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