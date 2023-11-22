В Краснодарском крае пойдет снег

Ожидается облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Оба дня прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер северный 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23 ноября 3-8 °С, местами +2…-3 °С, днем -3…+2 °С. 24 ноября воздух днем прогреется до 8-13 °С, ночью температура опустится до 0…-5 °С.

В горах ночью 0…-5 °С, днем -1…+4 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный, гроза. Ветер западной 8-13 м/с, местами порывы до 15-23 м/с. Температура воздуха ночью 23 ноября 4-9 °С, днем 6-11 °С, 24 ноября — 1-6 °С и 11-16 °С соответственно.

Утром 21 ноября первый снег уже выпал на северо-востоке региона — в Кавказском и Тбилисском районах.