Краснодарская ГК ТОЧНО стала лидером по созданию инклюзивной среды в России

Федеральный девелопер ТОЧНО (генеральный директор —Николай Амосов) возглавил топ-5 российских застройщиков, создающих лучшее инклюзивное пространство, по версии портала Всеостройке.рф

ГК ТОЧНО заняла первое место рейтинга благодаря первой в ЮФО инклюзивной площадке для детей и взрослых, которую девелопер построил в Краснодаре. Это единая территория для занятий спортом, игр и общения для обычных посетителей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Застройщик вложил в проект больше 100 млн рублей.

Площадку открыли в сентябре 2023 года, и местные жители уже успели ее оценить. Территорию в 4 тыс. кв. метров разделили на игровую и спортивную зоны. В центре локации для игр — двухуровневая площадка с широким пандусом, по которому удобно подниматься на коляске. Спуститься с площадки можно также по двум горкам и винтовой лестнице. В игровой зоне — сетки для игр, качели-гнезда, песочница, бизиборды, музыкальное оборудование, доска для рисования.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Спортивную зону спроектировали так, чтобы на ней могли заниматься и бесплатно проходить реабилитацию люди с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установили универсальные тренажеры.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Всеостройке.рф отметил осознанный подход девелопера к строительству — при создании инклюзивного пространства не пострадало ни одно дерево.

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Помимо ГК ТОЧНО в рейтинге отметили инклюзивные проекты таких ведущих застройщиков страны, как «Группа ЛСР», MR Group, ПИК и ГК «А101».