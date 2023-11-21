Август, Адриан, Марк Аврелий. В Краснодаре пройдет лекция о самых известных императорах Рима

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В конференц-зале отеля «Бристоль» 23 ноября пройдет лекция «Август, Адриан, Марк Аврелий и другие императоры Рима»

Участники обсудят правителей, которым удалось войти в историю за счет не самых добрых дел. Помимо перечисленных императоров, лектор расскажет про Калигулу и Нерона, Траяна, Диоклетиана и Константина.

Встречу проводит профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой зарубежной литературы КубГУ Алексей Татаринов.

Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Отель «Бристоль» находится по адресу улица Калинина, 293.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-салоне «Аврора» 25 ноября пройдет лекция «Искусство Америки».

Афиша Краснодар Лекции Образование

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Август, Адриан, Марк Аврелий. В Краснодаре пройдет лекция о самых известных императорах Рима
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