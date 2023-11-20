Краснодарцев приглашают на лекцию «Искусство Америки»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском арт-салоне «Аврора» 25 ноября пройдет лекция «Искусство Америки»

«Расскажу о проблеме запретов, существующей в культуре США от самого ее зарождения в 17 столетии вплоть до наших дней, и модифицирующем воздействии, которое они оказали на сложение языка американского изобразительного искусства», — рассказала искусствовед Марина Тевзадзе.

По ее словам, одно из наиболее влиятельных таких ограничений — табу на репрезентацию сакрального. Вместе с отрицанием обнаженной натуры оно лишило Америку значительной части изобразительности.

Начало в 18:00, стоимость участия 1000 рублей, запись по телефону +7 (918) 482-01-40. Арт-салон «Аврора» находится по адресу улица Офицерская, 36.

Как писали Юга.ру, в Краснодарской филармонии имени Пономаренко 4 декабря состоится инструментальное шоу InMusica. Зрители услышат мировые шедевры в жанре классического кроссовера.

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