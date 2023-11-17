Власти Адыгеи обсудили сотрудничество с банком «Кубань Кредит»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин обсудили реализацию намеченных проектов в республике

Глава Адыгеи рассказал, что в сотрудничестве с банком «Кубань Кредит» и застройщиком «ОБД» в Майкопе уже построили дома для детей-сирот, 6 многоквартирных жилых домов, объекты инженерной инфраструктуры. В одном из микрорайонов Майкопа планируют возвести нескольких многоэтажных домов в рамках комплексного развития территории.

«Наша совместная деятельность с банком «Кубань Кредит» и застройщиком «ОБД» охватывает широкий спектр взаимодействия. В последнее время увеличивается объем инвестиций, реализуются новые проекты. Видим потенциал в укреплении сотрудничества для пользы нашего региона и для развития межрегиональных деловых и добрососедских отношений Адыгеи и Краснодарского края. Для нас важно, чтобы совместная работа влияла на рост экономики, рост качества жизни наших жителей. Поэтому продолжим взаимодействие с надежными партнерами, социально ответственным бизнесом, который вносит вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи, участвует в восстановлении новых регионов», — отметил Мурат Кумпилов.

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Глава Адыгеи поздравил руководство банка с 30-летием, подчеркнул личный вклад Виктора Бударина в развитие экономики республики и вручил ему медаль «Слава Адыгеи».

Виктор Бударин поблагодарил главу Адыгеи за высокую оценку его деятельности и создаваемые в республике условия для воплощения в жизнь бизнес-проектов. Он сказал, что возглавляемые им компании готовы участвовать в региональных программах, которые повысят инвестиционную привлекательность региона и поддержат малый и средний бизнес.

В 2023 году «Кубань Кредит» отметил 30-летие. Его региональная сеть насчитывает более 100 дополнительных офисов и свыше 500 банкоматов и терминалов в 5 субъектах РФ: Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Ставропольском крае и Москве.