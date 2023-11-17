Власти Адыгеи обсудили сотрудничество с банком «Кубань Кредит»

Адыгея

Распечатать

  • Виктор Бударин и Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева
    Виктор Бударин и Мурат Кумпилов © Фото Алексея Гусева

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель наблюдательного совета банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин обсудили реализацию намеченных проектов в республике

Глава Адыгеи рассказал, что в сотрудничестве с банком «Кубань Кредит» и застройщиком «ОБД» в Майкопе уже построили дома для детей-сирот, 6 многоквартирных жилых домов, объекты инженерной инфраструктуры. В одном из микрорайонов Майкопа планируют возвести нескольких многоэтажных домов в рамках комплексного развития территории. 

«Наша совместная деятельность с банком «Кубань Кредит» и застройщиком «ОБД» охватывает широкий спектр взаимодействия. В последнее время увеличивается объем инвестиций, реализуются новые проекты. Видим потенциал в укреплении сотрудничества для пользы нашего региона и для развития межрегиональных деловых и добрососедских отношений Адыгеи и Краснодарского края. Для нас важно, чтобы совместная работа влияла на рост экономики, рост качества жизни наших жителей. Поэтому продолжим взаимодействие с надежными партнерами, социально ответственным бизнесом, который вносит вклад в социально-экономическое развитие Адыгеи, участвует в восстановлении новых регионов», — отметил Мурат Кумпилов.

Читайте также:

Глава Адыгеи поздравил руководство банка с 30-летием, подчеркнул личный вклад Виктора Бударина в развитие экономики республики и вручил ему медаль «Слава Адыгеи». 

Виктор Бударин поблагодарил главу Адыгеи за высокую оценку его деятельности и создаваемые в республике условия для воплощения в жизнь бизнес-проектов. Он сказал, что возглавляемые им компании готовы участвовать в региональных программах, которые повысят инвестиционную привлекательность региона и поддержат малый и средний бизнес. 

В 2023 году «Кубань Кредит» отметил 30-летие. Его региональная сеть насчитывает более 100 дополнительных офисов и свыше 500 банкоматов и терминалов в 5 субъектах РФ: Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области, Ставропольском крае и Москве.

Как писали Юга.ру, Адыгея направит больше 4,1 млрд рублей на строительство дорог в 2024 году

Адыгея Банки Кредитование Межрегиональное сотрудничество Мурат Кумпилов Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре продолжаются суды за квартиру. На нее претендуют семья погибшего участника СВО и мать-одиночка
В Индии покажут работы краснодарского художника и путешественника Сергея Дудко
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную комедию «Аферистка»
Погода на выходных в Краснодаре: синоптики обещают дожди и сильный ветер
Между Сочи и Хабаровском весной 2024 года начнут летать самолеты
В Краснодаре на выходных пройдет винтажный маркет

Лента новостей

История Версаче, изобретение самбо и гардемарины
Вчера, 13:49
История Версаче, изобретение самбо и гардемарины
Рассказываем, что посмотреть в кино с 16 ноября
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей
Вчера, 17:07
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей
Когда его построят?
Кому повысят пенсии в 2024‑м году?
Вчера, 14:38
Кому повысят пенсии в 2024‑м году?
Узнали в Социальном фонде России по Краснодарскому краю

Реклама на сайте