В Краснодаре открылась «чайная» выставка

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 17 ноября открылась выставка «Время пить чай, Или мое чайное настроение»

Представлено более 100 фондовых живописных и графических произведений и предметов декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят китайские и японские чайники, графические произведения китайского художника Цзян Шилуня «Мэйхуа» и «Зима», напоминающие о рождении чая на Востоке. Также в экспозиции японские ксилографии Кацусико Хокусая «Синно-китайский бог земледелия», «Окабэ», «Путник, отдыхающий в чайном доме», которые знакомят с традициями чаепития в Японии.

Дополняют выставку натюрморты и жанровые полотна русских и советских художников, западно-европейский и русский фарфор 19-20 веков. Одни из разделов посвящен чайным и рождественским традициям семьи Льва Толстого.

Выставка будет работать до 14 января 2024 года по адресу улица Красная, 13.

  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 16 по 19 ноября проходит выставка «Блеск самоцветов». Посетители смогут увидеть и приобрести камни со всего мира и древние окаменелости. 

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре открылась «чайная» выставка

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