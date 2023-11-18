В Краснодаре открылась «чайная» выставка

Представлено более 100 фондовых живописных и графических произведений и предметов декоративно-прикладного искусства. Посетители увидят китайские и японские чайники, графические произведения китайского художника Цзян Шилуня «Мэйхуа» и «Зима», напоминающие о рождении чая на Востоке. Также в экспозиции японские ксилографии Кацусико Хокусая «Синно-китайский бог земледелия», «Окабэ», «Путник, отдыхающий в чайном доме», которые знакомят с традициями чаепития в Японии.

Дополняют выставку натюрморты и жанровые полотна русских и советских художников, западно-европейский и русский фарфор 19-20 веков. Одни из разделов посвящен чайным и рождественским традициям семьи Льва Толстого.

Выставка будет работать до 14 января 2024 года по адресу улица Красная, 13.