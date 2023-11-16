СМИ: в Краснодарском крае поликлиники стали отказывать жителям в прикреплении без местной прописки

Жители Краснодара и Новороссийска рассказали «Ъ-Кубань», что им стали отказывать в прикреплении к поликлиникам. В Минздраве Кубани на запрос СМИ пока ничего не ответили.

Первый случай произошел со студенткой новороссийского медколледжа с пропиской в Абинске, которая обратилась в городскую поликлинику №5. А второй — с пациенткой из Адыгеи, которой отказали в прикреплении в краснодарской поликлинике №4.

«Согласно ст. 21 ФЗ№323, пациент имеет право на выбор не только врача, но и медицинского учреждения для оказания ему медицинской помощи. Единственным основанием для отказа, является превышение нормативов по количеству пациентов на одном участке или в поликлинике в целом», — рассказал адвокат из Краснодара Сергей Броницкий.

По его словам, для прикрепления к поликлинике не обязательно предоставлять временную прописку или справку по месту жительства. Также медучреждение не может снять пациента с учета.

«Прикрепиться к новой поликлинике можно через «Госуслуги». Менять поликлинику получится не чаще одного раза в год. Если поликлиника требует предоставить паспорт, полис ОМС, СНИЛС и отказывает в прикреплении, рекомендую написать заявление на имя главврача поликлиники, в Минздрав региона и в прокуратуру. Заявления лучше подавать письменно, чтобы оставались доказательства. Напомню пациентам, которые прикрепились к поликлинике не по месту жительства: в вызове врача на дом поликлиника имеет право отказать на законных основаниях», — поделился Броницкий.

Как писали ранее Юга.ру, в ноябре жители Краснодарского края с каждой неделей все чаще заболевают коронавирусом.