В Новороссийске выбрали лучшего в крае шеф-повара при отеле
Лучшего шеф-повара ресторана при отеле определили в рамках краевого конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп»
Он проходил в два этапа в ресторане авторской и черноморской кухни «Винотеррия». В финальных испытаниях участвовали восемь шеф-поваров ресторанов при отелях Геленджика, Новороссийска, Сочи и Краснодара. В первом этапе конкурсанты представили жюри домашнюю заготовку — холодную закуску.
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В финале команды готовили горячее блюдо из утвержденного перечня продуктов кубанского производства. Еще один ингредиент оставался секретным до самого начала финального испытания. Им стала печень перепелки, которую всем участникам нужно было внедрить в общую концепцию блюда.
В жюри вошли шеф-рестораторы, бренд-шефы и шеф-повара и рестораторы Евгений Вийтык, Евгений Козубов, Эдуард Погосов, Михаил Щетинин, Антон Иваницкий, Олег Колисниченко, Сергей Емельяненко, Валерий Порядин, Дмитрий Ахмадуллин, Александр Николенко, Тимур Качашвили. Они оценивали не только вкусовые качества блюд, но и презентацию.
«Печень перепелки — сложный продукт, его редко используют в приготовлении блюд. Тем интереснее будет узнать, что повара решили приготовить и презентовать нам. Вообще этот конкурс — возможность выйти из зоны комфорта и показать, чего ты стоишь», — сказал шеф-повар Евгений Вийтык.
Организаторы конкурса помимо поваров пригласили студентов из специализированных вузов и ссузов, чтобы они могли пообщаться с профессионалами.
Победители конкурса получат денежные призы: 200 тыс. рублей за 1 место, 150 и 100 тыс. рублей — за 2 и 3 места соответственно. Лауреаты станут известны 1 декабря на церемонии вручения, которую посетит губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Конкурс «Курортный Олимп» охватывает все направления туризма в регионе, является лакмусовой бумагой для работодателей. Победа в нем — это высокий уровень профессионализма, почет и признание коллег», — поделилась пресс-секретарь Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Олеся Огиенко.
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