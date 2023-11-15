В Сочи пройдет гаражная распродажа книг

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Alexis Brown сайта unsplash.com

В Сочи литературное сообщество «Бродский» проведет 18 ноября гаражную распродажу книг

Можно будет не только приобрести различные издания по приемлемым ценам. Принимаются чистые и целые книги, изданные не ранее 2000 года. Также состоится презентация книги издательства «МИФ».

Запланирован книжный своп. Можно будет принести что-то из домашней коллекции и взять взамен понравившееся издание. Кроме того, в программе лекция о Японии и рассказ о жизни южной писательницы Алисы Аве.

Гаражная распродажа пройдет 18 ноября с 9:00 до 20:00 по адресу улица Воровского, 34.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом художественном музее Коваленко 18 ноября состоится лекция «Сталинский ампир». Научный сотрудник Ксения Стрельцова расскажет об истории архитектуры Екатеринодара.

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