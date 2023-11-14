В Краснодарском крае прогнозируют сильные дожди и мокрый снег

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани 15 и 16 ноября из-за сильного дождя ожидают подъем уровня воды в реках. В регионе объявили штормовое предупреждение

В среду, 15 ноября, в Краснодарском крае будет облачно. На Кубани ожидается ливень, местами очень сильный, днем — гроза. Ночью и утром в горах будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с с порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с, сообщает ЦГМС региона.

Дождь в Краснодаре 14 ноября:

Ночью и утром в юго-восточных предгорных районах края местами возможен туман. 

Температура воздуха ночью 5-10 °С, в юго-восточных предгорных районах 0-5 °С, а днем 12-17 °С. В горах ночью от -2 до 3 °С, днем 7-12 °С. На Черноморском побережье ночью 5-10 °С, а днем 13-18 °С.

15 и 16 ноября синоптики объявили на Кубани штормовое предупреждение. ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждает, что из-за сильного дождя возможны подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок в Геленджике, Горячем Ключе, Апшеронском, Северском, Абинском и Туапсинском районах.

Как сообщали ранее Юга.ру, синоптики предупреждали о непогоде в Краснодарском крае с 13 ноября. О сильных ливнях и штормовом предупреждении мы писали здесь.

Абинский район Апшеронский район Геленджик Горячий Ключ МЧС Погода Северский район Туапсинский район Штормовые предупреждения

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