Банк Уралсиб заработал 17,5 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года

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Вся Россия

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  • Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прибыль банка Уралсиб за 9 месяцев 2023 года составила 17,5 млрд рублей

По данным опубликованной бухгалтерскогой отчетности, активы Уралсиба выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 703,3 млрд рублей за 9 месяцев этого года. Собственные средства (капитал) увеличились с 77,3 до 87,3 млрд рублей. Обязательные нормативы банк выполняет с запасом.

Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило его кредитный рейтинг до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР — до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом. В октябре «Эксперт РА» присвоило Уралсибу умеренно высокий кредитный рейтинг с позитивным прогнозом.  

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В 2022 году Уралсиб вошёл в топ-10 банков по объёмам кредитования малого и среднего бизнеса. Какие сервисы для бизнеса предлагает банк, и почему многие предприниматели считают именно его надёжным и эффективным партнёром, читателям Юга.ру рассказал управляющий филиалом «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Роман Куришов.

    

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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