Около миллиона туристов посетили курорт «Роза Хутор» в летнем сезоне 2023 года

В летнем сезоне (с 28 апреля по 7 ноября) на курорте «Роза Хутор» побывало около 1 млн гостей — это на 25% больше показателя прошлого года (806 тыс. туристов)

Количество иностранных туристов на «Роза Хутор» за эти 6 месяцев превысило 2,8 тыс., что вдвое больше результата прошлого летнего сезона. Курорт посещали представители 62 стран: СНГ (45%), ОЭА и других государств Персидского залива (43%), Европы (7%), Китая (3%).

В этом году на «Роза Хутор» подготовили разнообразную программу полноценного отдыха с активностями для взрослых и детей. Курорт последовательно развивает природный туризм в горах как стратегическое направление своей работы.

Для посетителей работали 24 пеших тропы, 4 из них — новые. Карта маршрутов стала более разветвленной, а их общая протяженность в горах выросла до 110 км. Впервые курорт разделил тропы на три категории в зависимости от сложности прохождения: зеленые — легкие, синие — средние и красные — наиболее трудные, рассчитанные на хорошо подготовленных туристов.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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По данным Центра активного отдыха «Роза Хутор», популярность пешего туризма в горах постепенно растет. В этом году программами Центра и Детской горной академии воспользовались почти 2,5 тыс. гостей. Особенно востребованными были трекинги «От снежников до водопадов» и «Озерный траверс». Туристы активно арендовали инвентарь для пеших походов. В пунктах проката «Роза Хутор» есть все необходимое и для велопрогулок.

Посещаемость высокогорного семейного парка развлечений «Йети-парка» выросла в этом летнем сезоне почти в два раза — до 22,8 тыс. гостей (в прошлом году их было около 12 тыс.). В этом летнем сезоне на отметке 1050 метров над уровнем моря открыли новый объект — глэмпинг «Эндемик» с панорамными видами на хребет «Псехако». В домиках у озера уже отдохнули около 1,5 тыс. гостей. Глэмпинг продолжит работать в зимнем сезоне.

Глэмпинг «Эндемик» на курорте «Роза Хутор» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще одно важное событие сезона — открытие парка альпак «Пача мама» в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря). Здесь можно познакомиться не только с пушистыми обитателями южноамериканских Анд, но и с кроликами и редкими четырехрогими овечками. На территории есть сувенирный магазин, зона отдыха и кафе перуанской кухни. Только за первые полтора месяца работы в «Пача Мама» побывали более 14 тыс. гостей.

Альпаки в парке «Пача Мама» на «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Самым популярным аттракционом курорта стал родельбан — почти 25% всех гостей курорта прокатились на этих управляемых «летних санях». Благодаря яркой иллюминации они работают и в тёмное время суток.

Родельбан на курорте «Роза Хутор» © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В летнем сезоне больше 55 тыс. человек поучаствовали в более чем 20 различных спортивных, музыкальных, культурных и образовательных мероприятиях: фестивале бега Rosa Run, «Гастрофесте», фестивале актуального научного кино «Фанк Уикенд», «Ночи пожирателей рекламы», кинофестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», фестивале спорта и музыки New Star Weekend, детском кубоке «Хуторёнок» и других.

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«Прошедший летний сезон был одним из наиболее удачным за всю историю курорта. Мы приняли около миллиона гостей, предложив им отличный сервис и новые возможности для комфортного и безопасного отдыха. Сейчас мы готовимся к зимнему сезону и ожидаем, что он также будет насыщенным и продуктивным. В 2024 году мы отметим важную для нашего курорта дату — 10-летие XXII зимних Oлимпийских и XI Паралимпийских игр в Сочи. Именно на горнолыжных трассах «Роза Хутор» разыграли 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В феврале и в течение года наших гостей ждут интересные праздничные активности в честь десятилетия сочинской Олимпиады», — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам горного курорта «Роза Хутор» Рушан Сабиров.