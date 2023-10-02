Двух сочинских судей лишили полномочий из-за двухсот спорных решений, касающихся земель

В Сочи отменили более 120 судебных актов, касающихся прав на земли. Судей, которые занимались делами, лишили полномочий

Апелляционная инстанция уже отменила более 120 незаконных судебных актов. Остальные находятся на рассмотрении.

Комиссия Краснодарского краевого суда в ходе проверки выявила в Центральном сочинском суде около двухсот спорных решений о незаконном распоряжении землями и самовольном строительстве. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также Юга.ру узнали в пресс-службе судов Краснодарского края, что сочинских судей Валерия Слуку и Руслана Тайгибова привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, их полномочия прекратили и лишили квалификационного класса.

По данным «Ъ-Кубань», в работе судей выявили нарушения, касающиеся разрешения земельных споров и споров об объектах капитального строительства. В ходе проверки стало ясно, что судьи наладили систему по выводу земли из государственной собственности, а также удовлетворяли иски граждан, ведущих бесконтрольное строительство.

Ранее Юга.ру писали, что до конца 2023 года в Сочи снесут 20 зданий, которые признали незаконными. Пять объектов из этого числа уже демонтировали.