Двух сочинских судей лишили полномочий из-за двухсот спорных решений, касающихся земель
В Сочи отменили более 120 судебных актов, касающихся прав на земли. Судей, которые занимались делами, лишили полномочий
Комиссия Краснодарского краевого суда в ходе проверки выявила в Центральном сочинском суде около двухсот спорных решений о незаконном распоряжении землями и самовольном строительстве. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Апелляционная инстанция уже отменила более 120 незаконных судебных актов. Остальные находятся на рассмотрении.
Также Юга.ру узнали в пресс-службе судов Краснодарского края, что сочинских судей Валерия Слуку и Руслана Тайгибова привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, их полномочия прекратили и лишили квалификационного класса.
По данным «Ъ-Кубань», в работе судей выявили нарушения, касающиеся разрешения земельных споров и споров об объектах капитального строительства. В ходе проверки стало ясно, что судьи наладили систему по выводу земли из государственной собственности, а также удовлетворяли иски граждан, ведущих бесконтрольное строительство.
Ранее Юга.ру писали, что до конца 2023 года в Сочи снесут 20 зданий, которые признали незаконными. Пять объектов из этого числа уже демонтировали.