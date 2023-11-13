Синоптики предупредили о мощном ливне в Краснодаре

В Краснодарском крае 14 ноября местами пройдет сильный дождь. О том, что погода в регионе сильно ухудшится, сообщили в МЧС Кубани. По данным краснодарского ЦГМС, ливни продолжатся 15 и 16 ноября. В МЦУ Краснодара добавили, что сильные дожди затронут Краснодар.