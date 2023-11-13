Синоптики предупредили о мощном ливне в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение. В Краснодаре прогнозируют сильный дождь

В Краснодарском крае 14 ноября местами пройдет сильный дождь. О том, что погода в регионе сильно ухудшится, сообщили в МЧС Кубани. По данным краснодарского ЦГМС, ливни продолжатся 15 и 16 ноября. В МЦУ Краснодара добавили, что сильные дожди затронут Краснодар.

О погоде в Краснодарском крае 13 ноября Юга.ру писали здесь.

ГУ МЧС Краснодарского края рекомендует:

  • оставаться в помещениях, когда дует сильный ветер;
  • при сильном ветре на улице укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов;
  • не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • если вы едете по трассе, при сильном ветре следует остановиться и припарковаться на обочине с включенным аварийным сигналом, выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу;
  • при сильном ветре в городе нужно немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

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В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить:

«112» — единый номер вызова экстренных служб;

«01» — единый номер пожарных и спасателей;

«101» — единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов.

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