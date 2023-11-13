В Краснодарском крае ожидаются переменная облачность и дожди

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на 13 ноября

В понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Местами дождь, в отдельных районах сильный, возможна гроза. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с, ночью в отдельных районах до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 13-18 °С. В горах ночью 1-6 °С, днем 5-10 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями, местами дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, вечером 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 13-18 °С.

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В Краснодарском крае ожидаются переменная облачность и дожди
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