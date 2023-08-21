В Краснодаре жители ЖК «Самолет» пожаловались на рабочих мигрантов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ЖК «Самолет» жители пожаловались на драки, конфликты и домогательства со стороны рабочих мигрантов, предположительно нанятых на соседней стройке

В соцсетях появились посты с жалобами жителей ЖК «Самолет» на поведение соседей. По их словам, мужчины, предположительно из Азии, постоянно устраивают беспорядки в микрорайоне. Жители наблюдают драки, конфликты и домогательства в адрес женщин.

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«Они пристают к девушкам, в то время как другие играют в волейбол посреди ночи, нарушая покой и тишину. Нашли себе временное убежище прямо в подъездах на общих балконах. Драки, конфликты и постоянные домогательства к девушкам стали обыденностью в МКР «Самолёт». Как долго мы будем терпеть это беззаконие? Ведь мы заслуживаем чувствовать себя защищенным у себя дома», —  пишут обеспокоенные жители.

Полиция Краснодара 21 августа начала проверку по выявлению нелегальных мигрантов в Прикубанском округе после публикаций о беспорядках в ЖК «Самолет». При этом, по данным ведомства, сообщений от граждан о преступлениях и правонарушениях не поступало.

В телеграм-канале ЖК пишут, что с документами у этих людей все в порядке.

СУ СКР по краю также сообщил, что в Краснодаре организована проверка по факту противоправных действий на территории ЖК. Следователи устанавливают обстоятельства происшествий.

Редакция Юга.ру обратилась к застройщику жилого комплекса за комментарием. В телеграм-канале со ссылкой на жителей сообщают, что речь идет о рабочих, которые возводят многоквартирный дом. Вот, что нам ответили:

«Принимаются активные меры для устранения подобных инцидентов с привлечением как частных охранных предприятий, так и правоохранительных органов. DOGMA несет ответственность за проживающих в микрорайне, именно поэтому на ежедневной основе там ведется видеонаблюдение 24/7, а также курсирует ЧОП «Стражник» для обеспечения безопасности жителей».

Компания просит сообщать о подобных случаях на горячую линию ЧОП «Стражник» по телефону +7 938 405 04 39.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре жители ЖК свалили мусор у дверей управляющей компании, чтобы призвать к вывозу отходов.

Беспорядки Драки Жилье Интернет Краснодар Мигранты Полиция Следственный комитет Социальные сети

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В Краснодаре жители ЖК «Самолет» пожаловались на рабочих мигрантов

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