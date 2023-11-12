Самолет, летевший из Сочи, экстренно сел в Челябинске из-за неисправности

Boeing-737 экстренно приземлился в Челябинске. На борту было почти 200 человек

Пассажирский самолет Boeing-737, летевший из Сочи, экстренно сел в Челябинске в 16:43, сообщил ТАСС. По данным СМИ, самолет приземлился с неисправными закрылками.

По словам собеседника ТАСС, на борту находились 189 человек, в том числе 9 детей и 7 членов экипажа. Перед посадкой самолет сжигал топливо и опоздал от графика приземления почти на час, пишет агентство.

«В 16:43 [мск] в аэропорту им. И. В. Курчатова в Челябинске благополучно сел пассажирский самолет Boeing-737 из Сочи после сообщения о возможной аварийной посадке. Предварительно, у него неисправность с выпуском закрылок», — цитирует собеседника ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Челябинска, в 18:43 (МСК+2) там приземлился рейс ДР323 Сочи-Челябинск авиакомпании «Победа».